三星電子晶片廠停電一分鐘 損失恐達數百萬美元

南韓三星電子1日表示，公司在南韓華城的晶片廠2019年12月31日下午停電大約一分鐘，導致一些半導體生產線部分停擺。（中央社檔案照片）

（中央社首爾1日綜合外電報導）南韓三星電子今天表示，公司在南韓華城（Hwaseong）的晶片廠昨天下午停電大約一分鐘，導致一些半導體生產線部分停擺。據消息人士指出，這起事件可能讓三星損失數百萬美元。

韓聯社（Yonhap）昨天引述業界消息人士報導，由於區域電纜發生問題導致停電，三星電子（Samsung Electronics）一些動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）晶片生產線停擺，預計要2、3天左右才能完全恢復。

全球最大記憶體晶片製造商三星電子今天發布聲明表示，公司正在檢查生產線以便準備復工，目前還在調查損失程度。

一名熟悉內情的消息人士指出，這次停電造成的損失可能達到數百萬美元，但他說並未出現重大損害。由於確切損害程度尚未公開，這名消息人士拒絕具名。

韓聯社報導還指出，2018年三星電子的平澤（Pyeongtaek）晶片廠也曾停電半小時，當時損失金額估計達500億韓元（約新台幣12億9000萬元）。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1090101