中國歐盟商會：一帶一路不透明 投資最大障礙

（中央社北京16日綜合外電報導）中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）今天公布調查報告指出，歐洲廠商想參與中國一帶一路計畫，最大的阻礙就是缺乏資訊與不透明。

受訪的132家企業中只有20家表示，他們曾經投標一帶一路計畫相關項目。

法新社報導，這個由中國國家主席習近平所推動的指標性外交政策倡議，已遭批黑箱作業，並且讓貧窮國家背負巨債。

調查中，歐洲企業直指當中最大的障礙就是缺乏招標案相關資訊，以及採購系統「不透明」。

參與投標一帶一路計畫的公司中，只有10%是從公開資訊中取得消息。

中國歐盟商會在報告中說：「大多數企業或從夥伴公司或從中國政府方面得到消息，也就是說，基本上他們是經過篩選才得以參與投標。」

得標廠商中超過半數說，他們之所以得標，是因為他們的產品或服務，沒有中國企業可以提供；整體而言，最具代表性的產業就是金融服務業、機械業、物流業和大眾運輸業。

由於缺乏透明度與公平採購制度，也造成諸如世界銀行（World Bank）與亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank）等開發銀行對一帶一路的參與率很低，原因在於這些開發銀行本身對於投資訂有嚴格規定。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）1090116