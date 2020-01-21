武漢肺炎入境 南韓加強防疫措施

（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）南韓政府昨天確診首例武漢不明肺炎病例，政府立刻加強防疫措施，全力防止2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情傳播和擴散。

南韓聯合新聞通訊社報導，韓國疾病管理本部20日發布2019新型冠狀病毒肺炎確診病例，一名來自武漢的中國女子19日從仁川國際機場入境後，20日確診感染這種肺炎。

疾病管理本部將新型冠狀病毒肺炎預警級別從「關心」上調至「注意」，國務調整室室長（部長級）盧炯旭主持相關部門副部長級會議，討論防控措施。

報導說，南韓政府將儘快確認曾與患者接觸的人員，防止疫情擴散，同時有關部門將與地方政府建構合作機制和立體防控網。政府首先加強對來自武漢航班的檢疫，並與中國當局緊密合作。

南韓保健福祉部和疾病管理本部將成立中央防疫對策本部，加強對確診患者的觀察和管理、對疑似病例的檢測等，24小時不間斷監控。

南韓外交部將透過駐外使館和領事館積極保護旅外公民，外籍人士在境內確診時將積極安排與母國使館聯繫。

另外，政府要求國民遵守防疫指南，發現疑似病例時儘快向有關部門通報，醫療機構要防止院內感染，出現疑似患者時儘快報告。（編輯：郭中翰）1090121