波蘭引領歐洲幹細胞儲存 專家憂過度誇大效用

（中央社華沙21日綜合外電報導）波蘭已成為歐洲幹細胞儲存領域的領導者，幹細胞儲存是價值十億美元的全球產業，是能治療白血病等關鍵治療的一部分，但也被寄予過多期望。

在瑞士臍帶血庫公司Cryo-Save去年破產後，波蘭臍帶血庫PBKM/FamiCord（簡稱PBKM）成為這個產業的歐洲領導者。根據PBKM管理階層，PBKM是業界的全球第五大公司。

在華沙郊區的PBKM實驗室，有來自歐洲各地的成千上萬個幹細胞被置於大型鋼桶裡，浸在攝氏零下175度的液態氮中。

幹細胞存在於新生兒的臍帶血中，可以幫助治療血液相關重症，例如白血病、淋巴瘤、遺傳疾病和免疫系統缺陷。

自1988年法國施行世界首例臍帶血移植後，這個產業取得了長足進步，並且激起希望。

波蘭婦女特瑞沙（Teresa Przeborowska）的5歲兒子米哈烏（Michal）被診斷患有淋巴性白血病，需要進行骨髓移植。最能相容的骨髓捐獻者是他的妹妹瑪格達蓮娜（Magdalena）。

在瑪格達蓮娜出生後，特瑞沙和丈夫將她的一袋臍帶血儲存在PBKM。逾3年後，醫生將瑪格達蓮娜的幹細胞注入米哈烏的血液中。

這雖然無法滿足米哈烏的需求，但可以充分補充收集到的骨髓。特瑞沙告訴法新社，現年9歲的米哈烏「無論在智力或是身體上，現在都正蓬勃發展。」

PBKM主管馬恰伊（Krzysztof Machaj）表示，在PBKM實驗室「每個容器最多可容納1萬個血袋…既安全又可靠，等待未來使用」。

馬恰伊告訴法新社，面臨需要使用時，這些「血液將能隨時使用，無需尋找相容捐獻者及進行血液測試的整個過程」。

然而，研究人員也對不切實際的期望發出警告。波蘭骨髓領域先驅、血液學家耶德杰沙克（Wieslaw Jedrzejczak）形容，這種療法的提倡者是「希望販子」。

耶德杰沙克指出，他們「做出的承諾在不久將來無法實現，或是基於生物學理由根本無法實現」。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1090121