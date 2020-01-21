台灣推動在菲律賓設農推中心 助農民改善生計

駐菲代表徐佩勇（前右1）等人21日前往菲律賓農業部的黎薩省農業研究試驗站考察，了解在試驗站內設立台灣農業推廣中心可行性。中央社記者陳妍君黎薩省攝 109年1月21日

（中央社記者陳妍君黎薩省21日專電）駐菲代表處正推動在菲律賓設立台灣農業推廣中心。當地華僑說，菲國蔬菜往往須經長途運輸，造成菜價高、賣相不佳，若設立農推中心，可望改善農民生計並解決菜價過高問題。

駐菲代表徐佩勇、僑務委員黃清榮和菲律賓華僑、HARBEST AgriBusiness公司創辦人巴瑟羅納（Toto Barcelona）今天前往菲律賓農業部的黎薩省（Rizal）農業研究試驗站考察，了解在試驗站內設立台灣農業推廣中心可行性。

徐佩勇說：「我們主要是成立一個台灣農業推廣中心，把好的台灣農業技術和產品推廣到菲律賓。不是由政府主導，而是由民間企業來推動。」

他告訴中央社記者，在馬來西亞已經設立台灣農業推廣中心，駐菲代表處希望參考馬來西亞模式，目前在菲律賓選定HARBEST公司合作，並請菲律賓農業部提供適合的土地。

徐佩勇說：「他（巴瑟羅納）有這個實力、也有這個意願，對台灣農業非常了解。」接下來的籌備工作將是找到台灣對口公司並選定農業推廣中心位址。

巴瑟羅納表示，菲律賓農業部目前提供3.27公頃土地，根據他的規劃，可撥出半公頃做為訓練農場，每期訓練30人，2到3個月後結訓，讓學員回到自己的農場或家鄉學以致用。

巴瑟羅納說，剩下的土地可做為商業農場，種植高經濟價值蔬果，供貨給固定商場；像葉菜3週就能收成，可以讓農民看到高產量、高品質、又有市場的農產品，進而想跟進種植，配合固定供銷管道，不會被中盤、大盤商剝削，以改善農民生計。

他表示，農推中心做出成果後，可以請菲律賓各省市政府派人來受訓，之後回各省市擔任種子教師；農推中心也能定期派員到各地精進農民技術。「兩年內，（在菲律賓）全國都能建立訓練中心」。

巴瑟羅納說：「我們用的器材、種子、技術都來自台灣。」菲律賓蔬菜在價錢和賣相上都有改善空間，「一定有（農業推廣中心）這個需求」。

他表示，菲國運輸成本高，且不是每個省分都生產蔬菜，南方省分有時需要從位於北部的碧瑤（Baguio）運蔬菜過去，不符經濟效益。若能鼓勵農民在本地種、民眾買本地生產的蔬菜，菜價就能更便宜，也能鼓勵菲律賓人多吃蔬菜。（編輯：陳惠珍）1090121

駐菲代表徐佩勇（前右1）21日前往菲律賓農業部的黎薩省農業研究試驗站考察，並參觀試驗站內建造的智慧溫室。中央社記者陳妍君黎薩省攝 109年1月21日