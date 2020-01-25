全球確診破1300例 武漢肺炎疫情時序表一次看

（中央社巴黎/北京25日綜合外電報導）根據路透社報導，俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV）爆發至今在中國已造成41名患者死亡，確診人數為1287例，全球感染人數共計超過1300人。

以下為法新社整理的武漢肺炎疫情時序表。

●警報響起

去年12月31日，中國向世界衛生組織（WHO）通報人口1100萬的湖北省會武漢市出現多起肺炎病例，病毒未知，其中多名患者在武漢市華南海鮮批發市場工作，該市場旋即於1月1日關閉；專家忙於檢驗病毒之際，中國境內感染人數增加到40例。

●新型冠狀病毒

1月5日，中國當局排除這次病毒是2002到2003年在中國爆發，造成全球逾770人死亡的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的可能性。

1月7日，世衛宣布發現新病毒，這個病毒來自成員包含SARS和一般感冒的冠狀病毒家族，世衛將其正式命名為2019新型冠狀病毒。

●首例死亡

中國1月11日宣布首起武漢肺炎死亡病例，該病例為一名曾在華南海鮮市場採買的61歲男性。

●其他國家疫情

1月13日，世衛通報泰國出現武漢肺炎病例，是中國境外地區首例，這名女性患者來自武漢。

1月16日，日本厚生勞動省通報確診一名武漢肺炎病患，這名男性患者也曾造訪過武漢。

1月17日，武漢通報出現第2名死亡病例，美國衛生當局宣布國內3大機場針對來自武漢的旅客啟動篩檢機制。亞洲各國機場也紛紛針對來自中國病毒高風險地區的旅客實施強制篩檢。

1月21日，美國衛生當局宣布美國本土出現感染首例。

1月24日，美國官員確認第2起感染病例，這兩名確診病例都是在美國機場啟動篩檢機制前從中國抵美。

同日，尼泊爾出現確診病例，是人口稠密的南亞地區首例；法國也傳出3例確診，為歐洲地區首例。

1月25日，澳洲維多利亞州傳出首例確診。

●病毒確認可人傳人

中國1月20日通報第3起死亡病例，超過200人感染，湖北省以外地區也紛紛傳出確診病例，包括北京、上海和深圳。南韓同日也宣布確診首例武漢肺炎。

中國傳染病專家鍾南山告訴官媒中國中央電視台（CCTV），病毒「肯定」可透過人傳人。

●武漢宣布「封城」

1月22日，中國武漢肺炎死亡病例增為17人，逾550人感染。歐洲許多機場加強針對來自武漢班機的檢查。

中國1月23日宣布武漢實施全境隔離，暫停班機和火車進出。湖北省另外兩座城市仙桃和赤壁也相繼宣布封城。同時，新加坡和越南也傳出確診病例。

北京市宣布取消農曆新年各大慶典。同日，當局通報湖北省以外出現首起死亡病例。

世衛1月23日當天稍晚表示，武漢肺炎疫情尚未構成全球緊急情況，目前「還沒有證據」顯示病毒在中國境外地區有人際傳染現象。

●城市店家紛紛關閉

湖北省境內遭封閉城市增為13座，影響4100萬人。

上海迪士尼樂園和部分城市的遊樂場所也宣布關閉。北京宣布長城一個區段和其他著名景點也將關閉。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1090125