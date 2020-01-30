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揮別傳統迎向數位 BBC將裁減450個工作機會

最新更新：2020/01/30 14:57

（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）今天宣布將裁減450個新聞編輯部門的職位，作為公司迎合「不斷變化的觀眾需求」、達成開支緊縮目標計畫的一部分。

法新社報導，一週前，BBC總監霍爾（Tony Hall）才宣告自己即將離任，而這家擁有百年歷史的傳媒巨頭正在努力化解薪資平等問題和外界對其未來籌資模式的質疑。

BBC新聞與時事主管安斯沃斯（Fran Unsworth）發表聲明說：「BBC必須正視閱聽眾逐漸改變使用方式的事實。」

她還說：「我們必須有所因應並確保自己依然是全球最可靠的新聞機構，但至關重要的是，我們也必須吸引目前尚未觸及到的觀眾群。」

BBC說，公司在「傳統線性廣播上花了太多錢，但在數位方面投資不足」。BBC目標削減1億400萬美元開支。

BBC將砍掉一個晨間新聞雜誌節目，政治新聞旗艦節目「新聞之夜」（Newsnight）製作的影片數量減少，也導致若干工作機會流失。

BBC第5電台直播（BBC Radio 5 Live）也將受到影響，並重新評估旗下的主持人人數。

BBC還提到，傳統電視的觀眾人數持續下降，尤其是在16至34歲這個年齡層。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1090130

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