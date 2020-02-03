武漢肺炎疫情升溫 越南將自中國撤僑

（中央社河內3日專電）中國2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情持續升溫，越南政府昨天表示，將從中國撤回僑民，同時要求各地教育管理機關依當地情況宣布校園停課，以免受到疫情影響。

快訊新聞網站今天報導，越南總理阮春福2日指示外交部與中國相關機構協商，討論如何將在中國的越南公民撤回。

報導指出，越南將從中國指定口岸撤回僑民，包括5個北部邊界口岸以及部分航空口岸。越南國防部將安排收容營區與備妥相關醫療設備，先對這些國民進行14天隔離觀察與健康管理，若發現武漢肺炎疑似症狀，立即採樣送檢與治療。

此外，阮春福也要求越南相關部門為有意願返國的中國公民創造便利條件。

另外，越南勞動榮軍與社會部也要求越南業者讓農曆春節期間返鄉過年的中國籍員工，延後返回工作崗位。對於返鄉後早已回來的中國籍員工，業者要列出名單呈報管理機構，同時須先進行14天居家隔離與健康觀察。各地員工管理機構暫停核發來自疫區的外國籍員工的赴越工作許可證。

另一方面，阮春福要求教育部與各地教育管理單位依照當地情況宣布各校園停課，以免受到疫情影響。

報導說，至今至少26個省市教育廳陸續宣布各校園自3日至9日停課一週，包括首都河內與胡志明市在內。

截至2日為止，越南境內累計有7起武漢肺炎確診病例，其中包括4起本國籍病例、2起中國籍病例與1起越裔美國籍病例，先後在胡志明市、中部青化省（Thanh Hoa）、河內市與慶和省（Khanh Hoa）發現與隔離治療，另有數百起疑似病例在各醫院隔離治療與檢驗中。（編輯：高照芬）1090203