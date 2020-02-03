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韓國強力防疫 濟州道暫停核發免簽入境

最新更新：2020/02/03 18:03

（中央社記者姜遠珍首爾3日專電）中國武漢肺炎不斷延燒，韓國政府採取強力防疫措施，宣布4日起濟州道暫停核發免簽入境，禁止14天內訪問中國湖北省的外國人入境，以及限制持湖北省簽發護照的中國旅客來韓。

韓國中央應急處置本部今天發布防止疫情擴散對策簡報，宣布4日起限制持湖北省簽發護照中國旅客入境，同時韓國駐武漢總領事館發放外國公民簽證暫時失效。

南韓聯合新聞通訊社報導，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）具體防疫措施還包括，在出發地簽發機票的過程中詢問14天內是否去過湖北省；入境時確認旅客填寫的健康狀態問卷；入境後發現問卷內容與事實不符，採取強制驅逐措施。

韓國主要機場和港口邊境檢查，將開設從中國入境旅客專用通道，旅客不論國籍都要走特別入境程序，現場確認在韓國居住地和聯繫電話等。

濟州特別自治道4日起免簽入境暫停，外國人申請旅遊簽證需提交健康狀態確認書，簽證權責部門將考慮疫情潛伏期等因素後適當延長發放時間。另外，韓國駐中國領事館9日前也暫停辦理簽證。

報導指出，保健福祉部次官、處置本部副部長金剛立說，限制入境是韓國歷屆政府對傳染病採取的最強力防範措施，今後將視疫情發展需要擴大限制範圍。

金剛立表示，不同於歐洲等陸地移動較為自由的地區，韓國只需嚴控入境飛機和船舶等。他說，政府將全力遏制疫情擴散，未來10天是防疫關鍵時期。（編輯：王永志）1090203

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