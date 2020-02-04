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馬國撤回百餘人 34國民仍滯留武漢

最新更新：2020/02/04 21:55

（中央社記者郭朝河吉隆坡4日專電）馬來西亞駐中國大使拉惹努斯旺（Raja Nushirwan）指出，今天成功將滯留在武漢的上百名馬國公民運送回國後，仍有34名大馬公民仍留在武漢，大使館將持續監督情況。

他接受馬來西亞國家新聞社（Malaysian National News Agency，馬新社）訪問時表示，在馬中政府積極配合下，今天順利將第一批馬國公民從武漢撤離，並在今天清晨6時安全抵達吉隆坡國際機場，其中包括107名公民及家屬、12名機組人員、8名拯救行動成員及6名駐北京大使館官員。

至於還滯留在武漢的34名馬國公民，有的是因為飛機承載量不足，有的暫時選擇不回國。不過大使館將會通過微信監督情況，確保每個人狀況良好。

努斯旺表示，為了避免負責審核馬國公民身分的公務人員在湖北省逗留太久而受到感染，大使館已關閉在武漢開設的臨時秘書處，這些公務人員已回到大使館待命。

他透露，大使館仍在查核滯留在中國的馬國公民身分，因此有任何需要求助的馬國人，可以持續向馬國駐中領事館登記。

馬國133人今天回國後，飛機先是停放在吉隆坡國際機場的指定停機位，馬國政府派遣危險物質處理隊及衛生部人員在飛機跑道上等候。這批人下機後陸續進行消毒程序，就直接搭乘巴士前往航空災難單位接受體檢，隨後他們被載送至監控中心，進行2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）14天隔離程序。（編輯：馮昭）1090204

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