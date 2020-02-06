美兩架撤僑包機抵加州 近350人送軍事基地隔離

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒疫情延燒，美國確診病例增至12例，另一批從疫情爆發地武漢市搭機撤出的近350名美國人，今天被安置到加州兩處軍事基地隔離。

路透社報導，搭乘美國國務院兩架包機的旅客，下機接受美國疾病管制暨預防中心（CDC）人員篩檢，將持續強制隔離14天。2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）潛伏期為14天。

美國疾病管制暨預防中心說，有5名乘客出現疑似症狀，其中兩人是孩童，已立即送醫治療，其中一名青少年的母親也陪同。

這是CDC 50年來首度實施公共衛生隔離行動，最新一批撤出的僑民，加上美國政府一週前從武漢撤出的195名美國人，讓目前的隔離人數來到540人。

兩架撤僑班機今天降落在北加州曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base），從其中一架飛機撤出的178名乘客，已展開兩週的全天候健康篩檢，同時禁止他們與其他民眾接觸。

官員說，沒有人出現感染症狀，但有一名小孩搭機時發燒，已連同母親送到鄰近的醫院做進一步檢測，並在隔離下接受醫學治療。其他抵達曲維斯空軍基地的美國公民將待在基地內的賓館。

第2架撤僑包機在加油後，載著167名乘客降落聖地牙哥附近的米拉瑪海軍陸戰隊航空基地（Miramar Marine Corps Air Station）。CDC說，這群僑民中，有3名成人與一名孩童「確定出現發燒或咳嗽症狀」，必須將他們送到地方醫院進一步隔離。其他人則隔離在基地的兩處住宿地點。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1090206