武漢肺炎延燒 日本第4班撤僑包機東京起飛

（中央社記者楊明珠東京6日專電）中國湖北省武漢肺炎疫情嚴峻，日本政府今晚派出第4架包機前往武漢撤僑，預定載回僑民及僑民的中國籍配偶等共約200人。

日本共同社報導，日本政府安排的第4架包機今晚8時30分（台灣時間7時30分）左右從東京羽田機場起飛，將前往武漢載回僑民及僑民的中國籍配偶等共約200人。包機預定7日凌晨1時左右抵達武漢機場，7日上午從武漢出發，上午抵東京羽田機場。

這架包機載著醫療小組等政府相關人員前往武漢。機上也運載許多口罩、防護衣、消毒液等救援物資要贈給中國。

日本外相茂木敏充今天在執政黨自民黨派閥會議上表示，這架包機將載回住在湖北省的僑民約130人及僑民的配偶約70人。

日本政府今晚在首相官邸（行政中心）召開因應2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情對策小組會議，全體閣員參加。

日本外務省官員日前表示，目前旅居湖北省想返國的日本人約140人。第4架包機和先前的包機一樣是全日空航空公司的飛機。

日本政府於1月28日、29日、30日各派出一架包機到武漢撤僑，共撤回565人。（編輯：林憬屏）1090206