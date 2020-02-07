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威士特丹號傳武漢肺炎疑似病例 日本禁停靠橫濱

最新更新：2020/02/07 12:07

（中央社東京6日綜合外電報導）日本政府將不准許全球最大郵輪業者嘉年華集團旗下「威士特丹號」郵輪按原計畫停靠日本，擔憂俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延。

據「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）報導，總部位於美國邁阿密的嘉年華集團（Carnival Corporation）旗下荷美航運公司（Holland America Line）的威士特丹號（Westerdam）郵輪原本預定造訪日本數個城市，並於本月15日停靠東京近郊橫濱讓新一批乘客登船。這艘郵輪本月1日從香港啟航。

荷美航運公司表示，公司開始針對出現症狀的乘客進行登船前檢疫，並拒絕過去14天曾到中國的乘客登船。

荷美航運公司在聲明中說：「我們正迅速制定備案，並在獲得新資訊時，隨時向乘客更新。」

公司表示，目前威士特丹號郵輪乘客中並沒有確診感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）病例。日本放送協會（NHK）報導，日本首相安倍晉三表示，船上至少1人疑似染病，目前有1455位乘客及802名船員搭乘該郵輪，包括662名美國乘客。（譯者：黃靖貽/核稿：盧映孜）1090207

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