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武漢肺炎蔓延 巴西撤僑專機飛離武漢

最新更新：2020/02/08 07:40

（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）前往中國湖北省武漢市執行撤僑任務的2架巴西總統備用專機今天飛離武漢，預計9日凌晨返抵巴西，所有人返國後將接受隔離檢疫18天。巴西目前無2019新型冠狀病毒確診病例。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情蔓延，2架Embraer-190改裝的空軍VC-2巴西總統備用專機5日飛往中國湖北省武漢市，將住在當地的34名巴西僑民撤回。

參與撤僑任務的巴西駐中國使館外交官指出，所有僑民都對在中國境內經歷數週的不確定性之後、能夠返回巴西表示「總算可以放下心來」。

巴西國防部指出，2架專機回程將途經中國烏魯木齊、波蘭華沙、西班牙拉斯帕瑪斯和東北部佛塔雷沙（Fortaleza）、預定9日凌晨抵達距離首都巴西利亞150公里的安納波里斯（Anapolis）軍事基地。

除了34名巴西僑民之外，巴西政府亦受理住在武漢市的4名波蘭人、1名中國人和1名印度人搭便機的要求，這6人將在波蘭下機。

所有被撤回的巴西僑民、醫療團隊和機組人員都將在安納波里斯軍事基地接受隔離檢疫，隔離檢疫時間預定為18天。

隔離檢疫期間，如果有人呈現感染新型冠狀病毒症狀，將被移送巴西利亞三軍醫院。

衛生部最新報告指出，巴西目前無新型冠狀病毒確診病例，但有8名疑似病例，聖保羅州3例，南大河州（Rio Grande do Sul）2例，米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）、里約熱內盧州和聖卡塔里納州（Santa Catarina）各1例。（編輯：高照芬）1090208

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