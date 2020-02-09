鑽石公主號泊靠越南中北部 服務人員隔離觀察

（中央社河內9日專電）鑽石公主號遊輪發現武漢肺炎確診病例，由於曾停泊越南中北部，越南兩個省政府表示，已隔離觀察曾與遊客接觸的服務人員，至今健康都無異狀。越南今天新增一個確診病例，累計共14例。

日本媒體報導，目前在日本橫濱港外海檢疫的鑽石公主號遊輪，船上至少64人感染武漢肺炎，日本政府將再對船上數十人實施病毒檢查，但傳出船上約100人表示身體不適，感染人數有可能進一步增加。

「青年報」網站今天報導，越南北部廣寧省（Quang Ninh）政府8日表示，載有約2500人的鑽石公主號1月28日停靠下龍灣（Ha Long），船上遊客隨後在當地旅遊業者人員服務下搭船造訪下龍灣與上岸走訪若干景點。

報導說，廣寧省有關單位接到鑽石公主號發生2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）群聚感染的消息後，立即對曾與船上遊客接觸的服務人員進行隔離觀察，並採樣送檢，所幸這些人員的檢體都呈現新型冠狀病毒陰性反應；同時已針對船隻與遊客走訪的景點全面消毒。

承天順化省（Thua Thien Hue）衛生部門表示，鑽石公主號1月27日停泊當地真雲港（Chan May），船上數百名遊客下船上岸遊玩，經工作人員透過儀器檢測體溫，確認造訪團員均無發燒症狀。事後也已對曾與船上遊客接觸的人員進行隔離，至今這些人員健康都無異狀。

另外，越南衛生部今天表示，境內新增一例武漢肺炎確診病例，患者是北部永福省（Vinh Phuc）的55歲女子，她是另一名女患者的鄰居，春節期間曾到後者住家拜年，4日出現發燒、頭痛、流鼻涕等症狀，之後被隔離治療與採樣送檢，確認感染新型冠狀病毒。

越南1月下旬首次發現新型冠狀病毒病例，至今累計確診14例，其中3人已治癒出院。（編輯：郭中翰）1090209