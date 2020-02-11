輸出防災技術 科技部與尼泊爾二城市簽協議

（中央社記者吳柏緯台北11日電）科技部推動「智慧災防新南向」計畫有成，近日與尼泊爾兩個城市簽署合作協議，未來將在當地設置地震與降雨監測系統、災害情資網數據平台以及進行防災科技訓練。

科技部今天透過新聞稿表示，為展現台灣災害防救科技運用在人道援助工作的成果，科技部國家災害防救科技中心持續推動「智慧災防新南向」計畫，輸出台灣自力發展的防災科技、經驗，同步與東南亞及紐澳等國家建立防災科技合作。

科技部指出，尼泊爾是這項計畫中，輸出防災科技服務的對象之一，過去災防科技中心曾與尼泊爾柯海普市、百佳那斯市兩個城市合作，如今，再與尼泊爾葛拉宜市、塔科爾巴巴市簽定合作協議書，成為合作夥伴。

科技部說明，雙方簽定合作協議書之後，災防科技中心將配合科技部的計畫，協助這兩個城市建置地震與降雨監測系統、災害情資網的數據平台，以及進行防災科技的訓練項目，並於8月正式上線啟用。

災防科技中心主任陳宏宇在簽約儀式中提到，由於科技部近年來持續不斷支持防災科技的發展及落實的工作，災防科技中心目前已經將防災科技實際融入災害管理的階段。災防科技中心將於簽約後3個月內，完成葛拉宜市與塔科爾巴巴市的系統安裝，讓該地區可以趕在今年雨季前啟用。

葛拉宜市市長喬杜里（Chaudhary）在簽約儀式上表示，台灣的防災經驗與成果，是世界上有目共睹，是值得學習與合作的對象，十分期待後續能夠再透過各項合作，有效提升葛拉宜市的防災能力。（編輯：張均懋）1090211