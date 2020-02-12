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武漢肺炎／威士特丹號遭多國拒絕後 宣布13日停靠柬埔寨

最新更新：2020/02/12 20:39
載有上千名旅客的郵輪威士特丹號遭多國拒絕靠港，經營者荷美航運公司12日發出聲明表示，將在13日停靠柬埔寨的施亞努港。（檔案照片／美聯社）
載有上千名旅客的郵輪威士特丹號遭多國拒絕靠港，經營者荷美航運公司12日發出聲明表示，將在13日停靠柬埔寨的施亞努港。（檔案照片／美聯社）

（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）載有上千名旅客的郵輪威士特丹號遭多國拒絕靠港，威士特丹號的經營者荷美航運公司今天發出聲明表示，將在明天停靠柬埔寨的施亞努港，並安排旅客搭乘包機前往金邊。

防疫資訊

荷美航運公司（Holland America）在泰國時間下午6時30分發出聲明表示，威士特丹號（MS Westerdam）將在明天早上7時停靠柬埔寨的施亞努港（Sihanoukville），並停靠多日。旅客可以上岸活動，並搭乘包機前往金邊，再各自前往自己的目的地。荷美航運公司感謝柬埔寨政府的協助。

新聞稿重申，雖然有報導指出船上有人出現疑似2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）的症狀，但船上所有的乘客都很健康，也沒有人出現任何疑似症狀。

荷美航運公司郵輪威士特丹號1日從香港出發，預計15日停靠日本橫濱讓新一批乘客登船。目前船上有1455名旅客及802名工作人員。

威士特丹號郵輪因部分旅客曾出現發燒或疑似症狀，原本按計畫要停靠日本，但日本政府擔憂武漢肺炎疫情蔓延而禁止停靠；菲律賓和關島也拒絕這艘郵輪靠港停泊，威士特丹號已經在海上漂泊多日。

威士特丹號10日宣布將在泰國春武里府的深水港林查班港（Laem Chabang Port）靠港，不過遭到泰國政府拒絕，但基於人道因素，泰國願意提供威士特丹號燃料、食物和醫療資源。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：馮昭）1090212

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