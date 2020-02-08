威士特丹號旅客有症狀曾遊高雄 醫生事前評風險低

（中央社記者張茗喧台北8日電）武漢肺炎燒向郵輪，傳出近日威士特丹號38名旅客出現疑似症狀，還曾到高雄旅遊，引發討論。指揮中心表示，船上以歐美、加拿大旅客居多，防疫醫師評估風險低，才讓旅客下船旅遊。

網路傳聞指出，荷蘭籍郵輪「威士特丹號」2月4日曾停靠高雄港，船上1000多名遊客下船觀光，但船上有38人出現疑似症狀，呼籲民眾不要前往高雄駁二。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥今天受訪時表示，威士特丹號載有1458名歐美、加拿大籍旅客，另有4名陸籍、27名香港籍、3名澳門籍旅客，船員以東南亞籍居多，旅客1月31日自香港上船，2月1日出發，2月3日原定停泊馬尼拉遭拒，2月4日上午6時抵達高雄港，隔天離開。

莊人祥說，2月4日船上旅客下船旅遊前，曾有防疫醫師到場評估，共有38名旅客過去14天曾出現發燒或疑似症狀，但經評估症狀都相當輕微，而且以旅客組成來說，風險相對低，當時台灣也還未提升港澳為二級流行區，因此讓旅客下船至高雄旅遊。

他坦言，2月4日威士特丹號停泊後，指揮中心當天正好召開專家會議評估限制郵輪停泊，會議過後已立即要求有症狀但無中國旅遊史旅客返船，並不得再下船，直到2月5日日本通知郵輪「鑽石公主號」出現武漢肺炎確診個案，指揮中心才宣布禁止國際郵輪停靠台灣港口，且該郵輪至今也沒有出現確診病例。（編輯：張芷瑄）1090208