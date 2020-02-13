英國倫敦淪陷 首起武漢肺炎確診

英國各大機場貼出中、英文公告，呼籲旅客如果在過去14天內去過中國武漢或湖北省，即使沒有患病症狀，也必須在家自主隔離，圖為蓋威克機場。中央社記者戴雅真倫敦攝 109年2月13日

（中央社記者戴雅真倫敦12日專電）英國首都倫敦今天出現2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）第一起確診病例，也是全英第9起。這名婦女數天前從中國飛抵倫敦，在希斯羅機場降落後出現症狀，隨後確診。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，病患在中國被傳染，目前已經被送往倫敦蓋伊和聖湯瑪斯醫院（Guy's & St Thomas' Hospital）的專科中心。

英國廣播公司（BBC）報導，消息來源指出，這名婦女在希斯羅機場降落後出現症狀，聯繫國家醫療保健服務（NHS）之後，檢驗確診。

根據英國政府官網，截至12日，英國共有1758人檢驗，其中1750人為陰性，8人陽性。這名婦女為第9起確診病例。

英國目前9起確診病例中，頭2起為中國籍，是一名約克大學學生與他的家人。接下來的6起分別是在新加坡染病、輾轉到法國度假，回到英國後才確診的53歲英國男子華爾希（Steve Walsh），以及在法國被華爾希傳染、回到英國後確診的5人，由於6人都不住在倫敦，因此今天新確診女子是倫敦的第一起病例。

不過，專家學者都不想對人口稠密的倫敦出現第一起確診病例過度解讀。

「衛報」（The Guardian）報導，華瑞克大學（University of Warwick）流行病學教授提爾斯里（Michael Tildesley）表示，目前還沒有證據足以顯示現階段疾病已經在倫敦流傳。這名人士從中國把病毒帶到倫敦，但這起新病例尚未回報有人傳人的案例。

他指出，國際旅客把病毒帶到英國的風險始終存在，由於倫敦是英國最主要的國際旅客樞紐，因此出現確診病例並不令人意外。現在必須做的是追蹤病患的接觸史，把風險降至最低。

英國南安普敦大學（University of Southampton）全球衛生專家海德（Michael Head）表示，倫敦人口超過1000萬人，還有多個主要國際機場，因此出現了首起病例不意外。不僅是倫敦，全英國未來都可能出現更多病例，但希望都僅是個案。

他也表示：「值得關注的是，英國的檢驗人數已經超過1750人，其中超過99％都是陰性，因此倫敦人與英國人患病的風險仍低。」

英國各大機場目前都貼出中、英文公告，呼籲旅客如果在過去14天內去過中國武漢或湖北省，即使沒有患病症狀，也必須在家自主隔離，避免與他人接觸，並避免前往公共場所或搭乘大眾運輸工具。若出現咳嗽、發燒或呼吸急促症狀，必須與NHS聯絡。（編輯：周永捷）1090213