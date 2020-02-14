武漢肺炎倫敦確診病患 當初竟搭Uber就醫檢測

（中央社記者戴雅真倫敦14日專電）英國首都倫敦12日出現武漢肺炎第一起確診病例，也是全國第9起，但現在卻傳出這名確診婦女當初竟然是搭乘Uber就醫檢測，缺乏防疫意識令人憂心。

這名婦女數天前從中國飛抵倫敦，在希斯羅機場降落後出現俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）症狀，隨後確診，目前在倫敦蓋伊和聖湯瑪斯醫院的專科中心接受治療。

英國廣播公司（BBC）報導，這名婦女9日搭乘Uber前往醫院檢測。不過英格蘭公共衛生署（PHE）表示，由於車程不超過15分鐘，司機和病患也沒有「密切持續接觸」，因此Uber司機被傳染的風險不高。

Uber表示，目前已暫時將這名司機的帳號停用，至於是否會補償司機損失的收入，「我們會給予這名司機支持」。

醫院執行長崔維斯（Ben Travis）表示，病患9日「自行」出現在倫敦南部的路宜申大學附屬醫院（University Hospital Lewisham）急診處。

「衛報」報導，這名中國籍病患沒有遵循衛生官員的建議，既沒有搭乘救護車，也不是搭乘私家車就醫，而且還直接跑到急診處的櫃檯告知自己的症狀。正常程序應該是她必須在救護車停車處等待，再由穿著防護衣的受訓醫護人員帶領進行檢測。

不過院方表示，並沒有其他病患因為這名婦女而有染病風險。

崔維斯說，院方當時立刻提供病患口罩，護送她到急診處建築物之外的專門場所檢測，並在隔離的房間內進行診斷，隨後由救護車送她回家，直到12日確診為陽性，被送往專科中心醫治。

他表示，這名婦女確診之後，當初與她接觸過的工作人員都接獲通知，其中兩人目前接受英格蘭公共衛生署的建議，居家隔離14天。

此外，與先前媒體報導的不同，這名婦女自行就醫前，並沒有打電話給國家醫療保健服務（NHS）熱線進行諮詢。

醫院員工表示：「如果她有打電話，事情就會大不相同。她就不會自己走來急診處，而是會依照正確程序。」

根據英國政府官網，截至13日，英國共有2521人檢驗，其中2512人為陰性，9人陽性。

英國目前9起確診病例中，頭2起為中國籍，是一名約克大學學生與他的家人。另外6起分別是在新加坡染病、輾轉到法國度假，回到英國後才確診的53歲英國男子華爾希（Steve Walsh），以及在法國被華爾希傳染、回到英國後確診的5人，由於6人都不住在倫敦，因此最新確診女子是倫敦的第一起病例。（編輯：陳永昌）1090214