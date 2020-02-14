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ICAO：武漢肺炎衝擊航空業 首季損失恐達1500億元

最新更新：2020/02/14 16:19

（中央社13日蒙特婁綜合外電報導）國際民航組織（ICAO）今天表示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，可能造成全球航空業第1季營收減少40億至50億美元（約新台幣1200億至1500億元）。

隸屬聯合國（UN）的國際民航組織指出，全球已有70家航空公司停止所有往返中國航班，另有50家航空公司減少往返中國航班。

國際民航組織說，根據初步估計，這代表今年第1季全球搭機旅客將較原本預期減少近2000萬人次，相當於航空業營收可能損失最多50億美元。

武漢肺炎已在中國造成1483人死亡，超過6萬4600例確診。其他約30個國家或地區也出現近600例確診。

國際民航組織還說，第1季中國搭機旅客減少，看來將對日本打擊最大，日本觀光收入可能損失12億9000萬美元（約新台幣387億元）。其次是泰國觀光業，損失恐達11億5000萬美元（約新台幣345億元）。

國際民航組織表示，2019年冠狀病毒疾病對航空業的衝擊，預期將大過2002至2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），原因是這次取消航班的範圍更廣。（譯者：黃靖貽/核稿：張正芊）1090214

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