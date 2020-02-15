世衛防疫專家團週末赴中 可望有美籍專家

（中央社日內瓦14日綜合外電報導）世界衛生組織籌組的國際專家聯合團隊將在週末赴中國協助武漢肺炎防疫。世衛官員表示，國際專家團12名成員將與12名中國在地專家共同研究疫情，國際團隊裡應會有美籍專家。

「國會山莊報」（The Hill）報導，世衛組織（WHO）今天表示，他們籌組的國際疾病專家團隊最快本週末抵達中國，研究俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

● 12國際專家+12中國專家 要摸透病毒一切細節

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，國際專家團將包含12名各國專家，他們待在中國的時間取決於工作範圍。當被問及團隊組成人員細節時，譚德塞僅說這次任務成員都是相關領域專家，但未提供更多資訊。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）告訴記者表示，赴中國執行任務的12名成員中應會有美籍專家。

英國廣播公司（BBC）報導，世衛的調研工作將聚焦於引發這次疫情的新冠狀病毒的嚴重性與傳播途徑，並了解中國1700多名醫護人員是如何染病。由世衛主導的這次調查研究，包含12名國際專家與12名在地中國專家。

萊恩說：「我們特別要找出病毒的傳播途徑、致病嚴重性與疫情對目前防疫措施的衝擊程度。」

美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）11日時表示，美方準備提供疾病管制暨預防中心（CDC）、國家衛生研究院（NIH）等機構的專家給中方；美國媒體披露，專家領域包括NIH的「國家過敏和感染病研究中心」病毒學家、免疫學家、臨床試驗專家，疫苗和傳染病學家，及參加過對抗SARS和伊波拉疫情的人員。

● 聯合考察團將前往湖北一線

中國國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒10日時表示，與世衛協商後將這次任務團組定名為「中國世衛組織聯合專家考察組」。考察主要目的，是雙方專家就當前疫情形勢和防控情況深入交流，為中國及全球各疫情國下一步共同努力開展疫情防控提供意見建議。世衛先遣人員10日已抵達中國。

譚德塞今天表示，新抵達人員將加入先遣人員與中國衛生官員開會，回顧疫情數據和防疫措施，這個擴大團隊也將造訪湖北省數個位在城市及鄉間的醫療中心，評估篩檢及治療工作。

此外，調查員將透過中國公共衛生專家得知疫情如何開始爆發、病毒又如何傳播及某些病例發展成重症的原因。（譯者：黃靖貽/核稿：陳亦偉）1090215