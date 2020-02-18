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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情9/100

新增4例武漢肺炎 新加坡確診81例

最新更新：2020/02/18 20:42
新加坡今晚公布武漢肺炎新增4起確診病例，其中3起與神召會恩典堂（圖）感染群有關，確診累計達81例。中央社記者黃自強新加坡攝　109年2月16日
新加坡今晚公布武漢肺炎新增4起確診病例，其中3起與神召會恩典堂（圖）感染群有關，確診累計達81例。中央社記者黃自強新加坡攝　109年2月16日

（中央社記者黃自強新加坡18日專電）新加坡今晚公布武漢肺炎新增4起確診病例，其中3起與神召會恩典堂感染群有關，確診累計達81例。

新加坡迄今有5個2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢病毒）感染群，包括新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店的國際會議、實里達航空嶺工地與神召會恩典堂。神召會恩典堂感染群至今有21例，約占確診病例總數1/4。

新加坡政府今天起啟動抗疫津貼計畫，凡罹患呼吸道疾病的新加坡公民與永久居民，到指定的900家私人診所看病都能獲補助津貼。

另外，從今晚11時59分起也以更嚴格的「居家通告」（Stay Home Notice）取代現行「缺席假」（leave of absence），凡接獲「居家通告」者，14天內不得外出，違者受罰。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。（編輯：郭中翰）1090218

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