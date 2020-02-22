防武漢肺炎在美國大爆發 FBI急訂口罩消毒用品

（中央社倫敦21日綜合外電報導）根據美國媒體CNBC檢視過的文件，聯邦調查局（FBI）擔心武漢肺炎疫情在美國大爆發，急忙下訂總值4萬美元（約新台幣123萬元）的手部消毒用品和口罩。

世界衛生組織（WHO）上個月宣布武漢肺炎疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC），本月進一步將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

英國「獨立報」（Independent）報導，FBI將這筆採購訂單標記為「疫情大流行防範工作」，並表示FBI需要這些物品以防武漢肺炎疫情在美國各地擴大蔓延。

這批供貨訂單內容包括製造商3M公司的口罩，以及包含PDI Healthcare生產的手部消毒用品。口罩和消毒劑將分送到全國各地庫存備用；FBI僅給廠商一週時間備貨。

這筆規模相對較小、被稱為「防患未然措施」的訂單，說明政府機關愈來愈認真看待武漢肺炎疫情在美國達到流行階段的可能性。

FBI沒有透過正式招標過程採購這些衛生用品。FBI選擇PDI的理由，是因為PDI的產品能在一分鐘內殺死54種微生物，廣受醫療界愛用。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）上週呼籲美國各大醫院準備迎戰武漢肺炎疫情，聲明制定對抗疫情大流行計畫並確認一切準備就緒的時機點已到。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1090222