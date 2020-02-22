20歲女子染武漢肺炎毫無症狀 病毒卻傳給5家人

（中央社倫敦21日綜合外電報導）中國科學家今天通報，湖北省武漢一名女子前往河南省安陽，並將武漢肺炎傳染給5名親人，但她自己卻完全沒有症狀，提供病毒能在帶原者毫無症狀情況下傳染他人的新佐證。

路透社報導，這份刊登在「美國醫學會期刊」（Journal of the American Medical Association）的病例研究，為冠狀病毒傳播方式提供線索，並提出疫情難以遏止的可能原因。

范德比大學（Vanderbilt University）醫學中心傳染病專家夏夫納（William Schaffner）說：「科學家一直在問，人類是否有可能感染，卻沒有生病？答案顯然是肯定的。」

世界衛生組織（WHO）本月11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），中國至今已通報確診7萬6000多例，其中2345人死亡，病毒已擴散到境外近30個國家和地區。

研究人員曾通報無症狀帶原者零星個案。夏夫納表示，這份研究不同之處在於它提供了類似自然實驗室的實驗。

他說：「患者來自存在病毒的武漢，去到一個沒有病毒的地方。她一直沒有出現症狀，卻傳染給多名家人，醫生們立刻把握時機檢驗每個人。」

根據鄭州大學人民醫院王梅云醫師和同僚提出的這份報告，這名20歲女子上個月10日從武漢前往675公里外的安陽探親，這些親戚後來開始出現症狀後，醫生遂將女子隔離並進行冠狀病毒篩檢。起初，女子檢驗呈陰性反應，但後來再驗卻驗出陽性反應。

她的5名親人出現武漢肺炎症狀，但截至本月11日，這名年輕女子依然沒有出現任何症狀，她的胸部電腦斷層掃描結果正常，沒有發燒，也沒有腸胃或咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀。

科學家在報告中說，如果出現更多這種現象，「預防2019年冠狀病毒疾病感染可能具有挑戰性」。

夏夫納說，目前關鍵問題在於，這種形式的傳染發生頻率為何，以及帶原者在無症狀時期何時才會驗出病毒陽性反應。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1090222