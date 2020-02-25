武漢肺炎影響 美國聯合航空撤銷2020營運方針

（中央社芝加哥24日綜合外電報導）武漢肺炎疫情擴散至其他地區及期間不確定性提高。美國聯合航空公司（United Airlines Inc）擔憂疫情恐全面影響飛航需求，今天撤銷2020年度營運方針。

路透社報導，總部位於芝加哥的聯合航空是美國首家因武漢肺炎關係，撤銷2020年度營運方針的航空公司。中國境外武漢肺炎病例激增，外界擔憂疫情恐將演變至全球大流行，造成今天全球股市大跌。

聯航在監管文件中表示，幸虧燃料費降低等節約成本方面有所進展，他們未偏離第一季預測數值。公司並表示，他們相信2021年可以實現獲利成長的目標。

聯航也表示，如果武漢肺炎疫情在5月中旬自然結束，跨太平洋航線逐漸在5個月內回歸正常，預計將達到先前2020年獲利目標，每股獲利在11美元至13美元間。

聯航表示，近期前往中國的飛航需求近乎消失，跨太平洋航線其他航點需求量也減低75%。

美國航空業者目前暫時取消往返中國的航班，由於義大利週末時武漢肺炎確診病例攀升，他們今天考慮對往返義大利航班發給旅遊豁免限制費用。

投資研究公司CFRA分析師史卡歐拉（Colin Scarola）在投資者建議中表示，聯航因國際旅客層面廣大，受武漢肺炎疫情造成旅客人數急降影響，他們恐成為美國數家航空業者中面臨最大險境的公司。

史卡歐拉表示，聯航大約40%的獲利來自國際航班，相比達美航空公司（Delta AirLines Inc）和美國航空集團（American Airlines Group Inc）獲利來自國際航班少於30%，以及西南航空公司（Southwest Airlines Co）僅3%。（譯者：黃靖貽/核稿：徐睿承）1090225