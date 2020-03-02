武漢肺炎肆虐伊朗 專家：實況恐比官方數字嚴峻

（中央社巴黎1日綜合外電報導）武漢肺炎蔓延全球，官方數據顯示，伊朗死亡病例僅次於中國，為全球第2多，且可能演變成區域性傳染。國際專家對伊朗疫情規模持懷疑態度，認為實際情況恐比官方所述嚴重許多。

法新社報導，伊朗通報境內確診病例已達978例，54例死亡─副總統和衛生部副部長等官員的檢測結果也呈陽性反應─非官方數字不僅於此。

英國廣播公司波斯語頻道（BBC Persian）說，與醫院消息人士核對過的數據顯示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）已在伊朗奪走210條人命。

伊朗衛生部立即駁斥相關報導。

伊朗流亡團體「人民聖戰組織」（People's Mujahedin）宣稱，國內死亡病例已「突破300」，確診數則高達1萬5000例。德黑蘭當局將這個團體視為恐怖組織。

6名加拿大流行病學家使用數學模型估計，伊朗境內約有1萬8000多起病例。這項未經同儕審查的估算將源自伊朗的其他國家病例也納入其中。

研究共同執筆人、多倫多大學（University of Toronto）傳染病專家波哥（Isaac Bogoch）說：「當一個國家的疫情蔓延到其他地區時，這個國家的感染負擔恐怕是相當沉重。」

「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）本週抨擊德黑蘭當局對疫情的處置方式，指控伊朗政府扼殺有關疫情擴散的新聞。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）2月29日回應這類批評時，反控外國媒體散播假新聞。

伊朗推特用戶貝克利（Assieh Bakeri）臆測道：「談論冠狀病毒可能很快就會被視為是擾亂輿論、破壞公共安全和侮辱總統的行為！」

官方數據顯示，伊朗武漢肺炎死亡率超過5.5%，遠高於其他國家。中國死亡率為3.5%，疫情同樣相當嚴重的義大利則為2%。

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）流行病學家維布德（Cecile Viboud）說：「以伊朗為例，他們開始以檢測死者是否染病為依據。因此，若是以這種方式推估病死率，出來的數字會非常高。」

無論官方數據是否可靠，伊朗無疑是中國以外疫情最嚴重的國家之一。

美國2018年重新對伊朗實施嚴厲制裁，打擊伊朗石油出口，企圖輾斷其經濟命脈，伊朗如今正致力應付經濟危機，導致國內疫情加劇。

法國國際關係暨戰略研究院（French Institute for International and Strategic Affairs）伊朗分析家高維爾（Thierry Coville）說：「為何伊朗不讓班機停飛中國？有個合理的解釋是－中國是最後一批購買伊朗石油的國家之一。他們必須（與中國）維持經濟關係。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1090302