防堵武漢肺炎 匈牙利邊境難民營拒收非法移民

（中央社布達佩斯1日綜合外電報導）匈牙利政府今天表示，土耳其開放邊界，讓移民有機會挺進歐洲後，他們擔心武漢肺炎疫情將藉此擴散至境內，因而暫時禁止尋求庇護者進入「過境區」難民營。

民族主義派總理奧班（Viktor Orban）的顧問巴康迪（Gyorgy Bakondi）說：「我們無限期暫緩准許新移民進入過境區。」

他在記者會上說：「我們發現非法移民和武漢肺炎間有著相當的關連性。」

巴康迪表示，前往歐洲的移民大多是阿富汗人、巴勒斯坦人或伊朗人，而不是敘利亞人，許多移民可能途經伊朗這個武漢肺炎主要疫區。

匈牙利尚未通報國內出現首起武漢肺炎確診病例。

巴康迪說：「為了保護營區裡頭等待庇護申請結果的321人，將禁止新移民進入過境區。」匈牙利在毗鄰塞爾維亞的邊界處築起一道柵欄，建立貨櫃屋難民營。

先前每週僅有零星尋求庇護者獲准進入難民營，遭人權組織嚴厲批評。

不過非政府人權組織匈牙利赫爾辛基委員會（Hungarian Helsinki Committee）表示，新措施「有效阻擋尋求庇護者進入（難民營）」。自2017年以來，這些難民營是無有效簽證者唯一能夠提出庇護申請之處。

安卡拉當局對歐洲施壓，要求他們開放邊境給途經希臘、尋求進入歐洲的非法移民。

希臘政府今天表示，他們已在與土耳其相連的邊境擋下近一萬名移民。

巴康迪說：「匈牙利不會開放或讓任何人進入。」他補充說，軍警增援部隊將調動到邊界附近。（譯者：黃靖貽/核稿：劉文瑜）1090302