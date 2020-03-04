善用大數據新科技 台灣防疫表現登國際期刊

（中央社台北4日電）美國史丹佛大學醫學院的王智弘博士在國際期刊分享台灣對抗武漢肺炎經驗，他說，有鑑於全球疫情蔓延，了解台灣迅速實施的行動、評估這些措施在防範大規模疫情的成效，也許可啟發他國。

史丹佛大學醫學院政策成果暨預防中心主任王智弘在「美國醫學會期刊」（JAMA）網站3日刊登的文章中，以「台灣因應2019年冠狀病毒疾病：大數據分析、新科技與積極主動採檢」（Response to COVID-19 in Taiwan Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing）為題，細數台灣防疫措施。

這篇文章從辨識危機、管理危機、溝通與政策、目前防疫成果與未來挑戰5個層面探討台灣防疫行動。

王智弘寫道，有鑑於台灣與中國大陸的地緣鄰近性及航班往來數量，台灣自2003年經歷嚴重急性呼吸道症候群（SARS）以來，一直保持警覺，隨時準備好因應源於中國的傳染病。

王智弘提到，台灣迅速動員並制定各項具體措施，以辨識病例、圍堵疫情、分配資源，維護公共衛生。台灣利用全民健保資料庫，整合移民和海關資料庫，創造大數據以供分析；還能在患者看病時，根據旅遊史與臨床症狀發出即時警訊，協助醫護人員辨識病例。

台灣也善用新科技防疫，包括透過QR code掃描與線上通報旅遊史與身體症狀，根據14天內的航班起飛地，為旅客的感染風險做分類。

此外，台灣主動追溯出現急性呼吸道症狀、且經流感檢測呈陰性反應的患者，回頭對他們重新進行武漢肺炎採檢，結果在113個病例中驗出1例。

綜觀而言，截至2月24日，台灣累積確診病例30例，遠低於起初模型預測台灣會是境外移入病例風險第2高的結果。

根據台灣民意基金會2月17日至18日所做民調，衛生福利部部長陳時中危機處理得宜，支持率升破80%，總統與行政院長的支持率也攀升至近70%。

然而，文章也提到台灣面臨3項挑戰。

第一，政府向民眾發布的即時訊息都是以中文與手語傳達，除了疾管署官網，並無足夠的不同語言向在台灣旅遊或居住的外籍人士溝通。

第二，台灣起初在防堵疫情時將注意力放在航空旅行上，曾在1月31日允許鑽石公主號郵輪停泊基隆港，後來船上驗出多起確診病例，短暫令民眾感到恐慌。

第三，這些防疫政策的密集實施程度是否能維持到疫情結束，以及是否能持續獲得民眾接受，仍有待觀察。

文章提到，各政府在武漢肺炎危機當前，經常要在充滿不確定性與時間受限的情況下做出艱難決定，而台灣透過提早辨識危機、每日召開記者會與發布簡單明瞭的衛生訊息，針對不斷變化的疫情發送即時、精確與透明的資訊，讓民眾安心，台灣可成為一個社會迅速因應危機及保護國人利益的例子。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1090304