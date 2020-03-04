日本愛媛縣新增一例武漢肺炎 感染源不明

（中央社東京4日綜合外電報導）日本愛媛縣今天通報第2例武漢肺炎患者，與縣內首例患者並無接觸史，目前尚不清楚傳染途徑。另外，千葉縣也新增一例患者，是當地一處運動俱樂部的第5起確診案例。

日本放送協會（NHK）報導，愛媛縣政府今天表示，家住松山市的30多歲女性上班族確診感染武漢肺炎，是愛媛縣第2例，目前已知跟縣內首例的女患者並無接觸史。

松山市長野志克仁說，這名30多歲女性上班族雖然有發燒和咳嗽症狀，但病情穩定，今天將住進傳染病指定醫院接受治療。目前尚不清楚傳染途徑。

愛媛縣政府指出，這名女性患者2月25日出現頭痛症狀，入夜後微燒，隔天因為全身倦怠感而到松山市內醫療機構看診，但因為當晚微燒到37.5度，又到同市的另家醫療機構看診。

女患者後來接受愛媛縣衛生環境研究所調查及病毒檢測，今天確認陽性反應。

目前這名女患者的一名家屬及同事約10人都暫無症狀，愛媛縣今天將對曾與患者密切接觸的人進行檢查。

千葉縣政府表示，市川市一處運動俱樂部日前相繼確診武漢肺炎患者，今天又確認一名80多歲女性感染，是曾使用這處運動俱樂部的第5起確診案例。千葉縣截至目前為止總計有15人確診。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1090304