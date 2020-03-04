因應武漢肺炎 德國禁止口罩手套隔離衣出口

（中央社法蘭克福4日綜合外電報導）德國內政部今天表示，德國政府已禁止口罩、手套和隔離衣等醫療防護用品出口，以確保德國的衛生人員有足夠裝備因應武漢肺炎疫情延燒。

德國內政部透過聲明表示，政府已在聯邦公報（Federal Gazette）頒布一道法令，禁止輸出各類醫療防護用品，例如口罩、手套和隔離衣等。但聲明補充，國際援助任務不在此限。

德國今天新增44起武漢肺炎確診病例，累計已達240例，大多集中在北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）。全德國16個邦已有15邦淪陷。

北萊因-西發利亞邦衛生部長勞曼（Karl-Josef Laumann）今天表示，北萊因-西發利亞邦將購買100萬片口罩提供給醫療人員，以協助確保他們的健康安全。

為了控制武漢肺炎疫情，德國和其他國家一樣，取消了一連串大型活動。

原訂4月登場的漢諾威工業展（Hannover Messe），昨天也宣布將延至7月舉行。漢諾威工業展是全球最大工業商展之一，每年吸引約20萬人到場參觀。（譯者：陳家倫/核稿：張正芊）1090304