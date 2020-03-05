美武漢肺炎累計11死 眾院通過2490億元撥款

主責美國武漢肺炎防疫工作的副總統彭斯4日傍晚在白宮召開記者會時，感謝眾議院的撥款，讓政府得以有經費對抗疫情。（圖取自twitter.com/Mike_Pence）

（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）美國武漢肺炎疫情持續蔓延，全美已11人死亡，確診病例超過140例。美國聯邦眾議院今天通過一項83億美元（約合新台幣2490億元）緊急撥款，作為對抗武漢肺炎用。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）截至昨天下午4時統計，全美13個州通報80起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，其中16例為境內人傳人病例，9人死亡。連同自武漢與鑽石公主號包機返美的美國公民分別有3與46例，總計達129例。

不過，紐約今天新通報9例武漢肺炎病例。華盛頓州與北加州各通報一例死亡病例，洛杉磯也通報6起確診病例。這讓死亡人數達到11人，確診病例超過140例。

鑑於武漢肺炎疫情在美國快速蔓延，由民主黨主導的眾議院今天以415票對2票的壓倒性票數通過緊急法案，撥款83億美元經費提供政府防疫、病毒檢測與疫苗研發之用。這項法案將送參議院審議，預計本週就能表決通過後送交美國總統川普簽署生效。

主責美國武漢肺炎防疫工作的副總統彭斯（Mike Pence）今天傍晚在白宮召開記者會時，首先感謝眾議院的撥款，讓政府得以有經費對抗疫情。

彭斯明天將飛往疫情最嚴峻的華盛頓州了解當地疫情發展情況並提供必要的協助。鑑於華盛頓州的主要疫情爆發地發生在老人與慢性病聚集的長照中心，彭斯表示，美國疾管中心將發布新指南，以確保長照中心採取適當防疫措施，避免疫情蔓延。

彭斯重申，目前美國公眾感染武漢肺炎的風險仍很低。對於要搭飛機前往華盛頓州，他表示毫不擔憂。

彭斯強調，除了美國國務院已經公告的武漢肺炎旅遊警示區域外，不論是美國國內航線還是國際航線飛行都很安全。

他也表示，韓國與義大利政府已經開始針對所有飛往美國直航航班的乘客在登機前進行篩檢。（編輯：馮昭）1090305

抗武漢肺炎支出法案 美眾院迅速過關參院5日表決

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國聯邦眾議院今天以壓倒性票數通過83億美元支出法案，用以對抗武漢肺炎擴散，並針對這個高度傳染性病毒研發疫苗。聯邦參議院預計5日進行表決。

路透社報導，反映出國會議員對抗這種持續擴大疫情危機的迫切性，在磋商者披露法案內容數小時後，眾院迅速以415票對2票通過此案。

法案支出包括擴大檢測這種俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）經費。美國確診病例至少達129例；今天死亡增加2例至11例。

在白宮支持下，國會領袖致力快速通過法案，如此總統川普本週即可能簽署立法。

眾院撥款委員會（House Appropriations Committee）民主黨籍主席羅伊（Nita Lowey）聲明指出：「我們必須快速頒布立法，人命正處於危急關頭。」

表決前不久，民主、共和兩黨4位國會領袖收到機密簡報，內容與如果華盛頓爆發疫情，國會所應當採取的應急計畫有關。

每年估計有300萬人來到美國國會山莊遊客中心（Capitol Visitor Center）。

根據這項法案，有超過30億美元經費將用於研發武漢肺炎疫苗、檢測工具和療法。目前武漢肺炎的疫苗和治療尚未到位，但患者可獲得支持性療法。

此外，為協助控制美國以外地區疫情，這筆支出中的12.5億美元將用於國際防疫工作。

美國境內，州和地方政府將獲得9.5億美元，以支援他們控制疫情。

法案支出中有3億多美元，將用以協助所有無法負擔疫苗費用的民眾。美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）將獲授權，確保商業市場提供民眾負擔得起的疫苗。

這項法案其他條款包括：22億美元用於公衛預防、準備和因應，其中囊括9.5億美元支援州和地方政府抗疫；近10億美元用於協助取得藥物與醫療供給；提供低利聯邦貸款給受疫情影響的小型企業等。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1090305