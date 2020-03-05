遭96國管制入境 韓國仁川機場出境3段檢疫

（中央社首爾5日綜合外電報導）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，韓國遭96國管制入境，國土交通部及仁川國際機場宣布，今天起出境時設3段式防疫網，確認出境旅客沒有發燒症狀。

韓國聯合新聞通訊社報導，為了因應各國擴大對韓國旅客入境管制，中央災難安全對策本部會議決定從9日上午9時正式實施這項措施，今天起先在仁川國際機場試行。

機場將在航廈入口8處、3樓出境大廳5處、登機口設置熱感應攝影機及體溫計，也就是旅客從進入機場到登機，將經過3次體溫檢測。

若在航廈出入口檢測到體溫超過攝氏37.5度，必須到機場內設置的檢疫所接受基礎檢查。在出境大廳則根據旅客要前往的國家規定處理，例如美國規定體溫38度以上不可登機。登機口的檢測則是配合美國、中國及阿拉伯聯合大公國等有相關規定國家的航班進行。

根據韓國外交部，截至韓國時間5日上午9時，已有96個國家或地區對韓國實施入境管制，其中36國禁止14天內到過韓國的旅客入境，4國禁止14天內到過大邱市、慶尚北道、慶尚南道、釜山市等特定地區的旅客入境，並共有23國要求從韓國入境旅客採取隔離措施。

韓國疾病管理本部今天上午通報，境內確診感染2019年冠狀病毒疾病病例累計5766例，較4日下午4時新增145例；死亡病例增至36例。疫情最嚴重的大邱市和慶尚北道累計確診達5187例，約占全國9成。（譯者：廖禹揚/核稿：郭中翰）1090305