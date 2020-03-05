伊朗石油部長：OPEC同意擴大減產150萬桶油

（中央社維也納5日綜合外電報導）伊朗石油部長今天證實，石油輸出國家組織（OPEC）成員國部長同意將合計每日產油量再減少150萬桶，以提振受武漢肺炎疫情衝擊的油價；並希望OPEC以外油國貢獻其中50萬桶。

OPEC成員國部長今天在維也納召開會議，討論原油減產事宜，以準備明天和不屬於OPEC的產油大國俄羅斯進行緊急減產協商。

OPEC最大產油國沙烏地阿拉伯目前希望，OPEC和俄羅斯等油國組成的非正式團體OPEC+除了現行每日合計減產210萬桶油，第2季再擴大減產100萬至150萬桶油，並落實原有減產行動直到今年底。

然而，沙烏地阿拉伯以其他OPEC油國在今天的初步會議前，尚未能說服俄羅斯同意減產計畫。

莫斯科曾表示，願同意將現有減產計畫延長，但拒絕同意擴大減產。不過，自2016年起都配合OPEC+產油政策的俄羅斯，也曾在前幾次談判先是表達不願配合，但仍在最後一刻同意簽署協議。

俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）昨天已和沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）會面，隨後回到莫斯科徵詢意見。他明天將返回維也納參加OPEC+的會議。

過去2個月武漢肺炎疫情蔓延，導致油價大跌，促使OPEC和結盟油國決定召開為期2天的特別會議，討論如何讓油價止跌。

伊朗石油部長桑加尼（Bijan Zanganeh）在今天會議後還表示，伊朗仍將排除在這項擴大減產的行動之外。（譯者：陳家倫/核稿：張正芊）1090305