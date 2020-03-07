台灣武漢肺炎確診比例低 印尼留台生讚防疫作為

（中央社記者石秀娟雅加達7日專電）一名留台的印尼學生近日投書說，武漢肺炎確診病例僅佔台灣人口的0.00018%。他並分享台灣5項抗疫作為，包括各部門合力抗疫，證明武漢肺炎需要小心應對，不需過於恐慌。

交通大學材料科學與工程學系博士生羅赫曼迪卡（Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha）日前投書印尼第一大報羅盤報（Kompas），以學習台灣處理2019年新型冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）作法為題分享台灣抗疫作為。

他指出，台灣的確診病例只有0.00018%，台灣疾管署採取許多抗疫作為，很有創意，民眾也廣泛運用，民間各部門也有合力作為。他分享了台灣的5項作法。

第1是台灣工研院整合台灣區工具機暨零組件工業同業公會等廠商，組成口罩國家隊，增加口罩生產，台灣也實施實名制購買口罩政策，並增加消毒用酒精產量等，消除民眾恐慌。第2是科技專家利用資訊科技，協助政府提供民眾防疫訊息，例如由北宸科技研發的「防疫一把罩」，可查詢何處購買成人及兒童的口罩等。

第3是台灣工程師開發軟體，供民眾利用Google maps查詢比對自己曾出入的地點是否接近武漢肺炎確診患者的活動足跡，以方便民眾自主健康管理。

第4是中研院等研究機構積極開發2019年新型冠狀病毒的抗原。第5是台灣對防疫保持高度警戒，不因確診病例少而輕忽，政府、研究機構、科技專家等不同社群都合力抗疫。

羅赫曼迪卡指出，台灣透過政府與民間的合力抗疫的經驗，證明面對武漢肺炎這個傳染性疾病，必須小心因應，但不必過度恐慌。（編輯：高照芬）1090307