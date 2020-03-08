新加坡武漢肺炎累計150例 私人晚宴成最大感染群

（中央社記者黃自強新加坡8日專電）新加坡2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）今天新增12起確診病例，累計達150例，其中，裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴已成為最大的感染群。

衛生部今晚公告指出，新加坡確診累計150例，其中有90人康復出院，60人仍住院治療。

新加坡目前7個感染群，包括新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店國際會議、實里達航空嶺工地、神召會恩典堂、網路學習方案公司Wizlearn Technologies感染群，以及5日新增的裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴感染群。

新感染群確診病患與2月15日傍晚在中餐廳美滿樓舉行的一場私人晚宴有關，這家餐廳位於裕廊戰備軍人協會俱樂部內。

裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴感染群迄今躍升新加坡最大的感染群，確診人數30例，神召會恩典堂感染群居次，共23例確診。

新加坡副總理兼財政部長王瑞杰今天表示，新加坡目前尚未出現死亡病例，但必須隨時做好心理準備，並提升個人的衛生習慣。

2019年冠狀病毒疾病全球延燒，貿工部長陳振聲認為，新加坡不可能與世界隔絕，接來下本地疫情也可能加劇。

陳振聲指出，新加坡已重新檢討庫存供應策略，確保超市與商店販售物品不受供應鏈中斷影響。新加坡人不必到超市搶購民生必需品，也不應過量囤積。

新加坡重新檢討民生必需品庫存策略，將赴更多元國家採買，增加白米與麵粉等民生食品庫存量。新加坡主要從泰國與越南等國進口白米，如今採購來源擴大到印度與日本。

另外，新加坡航空也採取防疫措施，要求機組人員值勤時戴口罩，降低機組員與乘客的感染風險。（編輯：韋樞）1090308