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首頁 / 國際

巴西新增6起武漢肺炎確診 全國累計25例

最新更新：2020/03/09 07:32

（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）巴西衛生部指出，截至今天下午，巴西已證實25起武漢肺炎病例。今天新增6起確診病例，其中聖保羅3起，另外里約熱內盧、米納斯吉拉斯和阿拉戈斯三州各一起。

根據里約熱內盧州衛生廳指出，該州第三起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例是一名42歲女性，住在里約熱內盧市，和昨天確診的女病患一起去過義大利，3月4日回到巴西後出現症狀，目前健康情況穩定，在家隔離。

東北部阿拉戈斯州（Alagoas）衛生廳今天證實該州首起病例，患者是一名42歲男性，3月3日從義大利返回巴西後出現症狀，目前在家隔離，健康情況穩定。

加上今天3起新增病例，聖保羅州累計16名感染新型冠狀病毒疾病確診。其中兩名新增患者分別是首名病患的姊妹和姪女，檢測呈陽性反應，但無症狀，兩人的情況良好，在家隔離。第三名新增患者曾造訪日本。

目前巴西累計25起冠狀病毒疾病確診病例，其中21起在國外感染，4起境內感染，另外還有663起疑似病例；巴西政府開始監測以來，已累計排除632起通報病例。（編輯：王永志）1090309

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