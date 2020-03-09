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確診呈下滑趨勢 官員：韓國有望接近疫情轉折點

最新更新：2020/03/09 16:08

（中央社首爾9日綜合外電報導）雖然韓國武漢肺炎新增確診病例出現下滑趨勢，但官員今天警告，現在說已達疫情巔峰尚早，不過也說韓國有望接近疫情「轉折點」。

路透社報導，韓國疾病管理本部（KCDC）今天上午通報69例新增確診病例，不過更完整的數據要到今天傍晚才會更新。

韓國疾病管理本部表示，今天上午新增病例讓韓國確診總數達到7382例，死亡病例新增1例來到51例。

韓國是中國境外疫情最嚴重的國家之一，昨天新增病例數降到10天來最低。

韓國總理丁世均今天從疫情重災區的東南部城市大邱（Daegu）返回首爾前表示：「我仍極度謹慎，但（疫情）仍有希望在不久的將來出現轉折點。」

衛生當局表示，由於韓國疫情最嚴重的新天地耶穌教會大邱分會約20萬名信徒目前多數已經採檢完畢，新增確診病例數逐漸減少。

南韓保健福祉部副部長金剛立表示，現在要說危機已經解除還太早，因為較小規模的群聚仍持續出現新增病例。

金剛立簡報時表示：「大邱和鄰近地區仍出現許多病患，其他地方也持續出現零星病例，雖然擴散的速度沒那麼快。」

「事實上，現在是我們集中所能，讓新增感染病例數顯著下降的時候。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090309

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