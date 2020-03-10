疫情擴散百國 譚德塞稱全球大流行威脅非常真實

（中央社記者唐佩君布魯塞爾9日專電）武漢肺炎蔓延全球逾100國，世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，全球大流行的威脅「非常真實」，但稱這將是史上首個可控制的大流行，舉例如中國8萬個病例中已有70％康復。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天下午在日內瓦舉行記者會，表示上週末有100個國家及地區合計10萬個2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，對受影響人數及國家如此多，以及速度快令人感到不安。

另據世衛疫情圖資訊，截至今天中歐時間16時，全球感染病例達11萬病例、死亡3817例，受影響國家及地區為105。

但譚德塞繼續辯稱，目前病毒疫情仍未達到全球大流行（pandemic）， 僅認為病毒已前往許多國家，全球大流行的威脅變得「非常真實」（very real）。但認為僅看全球國家及病例總數不能說明全部情況，因為目前為止全球病例高達93％集中在數個國家。

他表示雖然距離全球大流行更近，但強調這將是歷史上第一個可以控制的全球大流行。只要果斷採取早期行動，可以減緩病毒傳播速度並預防感染。且被感染的人中，大多數將康復。例如在中國約8萬個病例中，逾70％康復並已出院。

相較世衛迄今仍未宣布武漢肺炎達到全球大流行，美國媒體「新聞週刊」近日取得的美國國防部參謀首長聯席會議每日情報摘要指出，武漢肺炎可能在未來30天內成為全球大流行，美國國防部已制定應變計畫因應。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）3月4日也表示，疫情已經演變成「全球大流行」，他更警告情況還會惡化。

譚德塞迄未宣布疫情已成為全球大流行，可能是擔心大家會以為疫情無法控制。他2月底曾表示，草率地使用全球大流行一詞，只會帶來嚴重的風險，並可能發出錯誤的訊號，讓大家認為已經無法控制病毒，但這與事實不符。

3月5日他重申，除非確信疫情無法控制，否則為什麼要稱呼全球大流行？

此外，他認為目前只有少數國家有持續社區傳播跡象，大多數國家則是零星的案件或有來源的群聚。認為在這個階段相關國家仍有機會打破傳播鏈，防止社區傳播並減輕衛生系統的負擔。（編輯：張佑之）1090310