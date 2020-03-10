美股暴跌2013點近12年最糟 牛市瀕臨終結

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）國際油價崩盤、武漢肺炎疫情蔓延，美股利空壓境，道瓊指數今天暴跌2013點，3大指數跌幅都超過7%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現，延續11年的牛市瀕臨終結。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球疫情不斷惡化，沙烏地阿拉伯與俄羅斯又因減少產油談不攏而打起油價戰，投資人恐慌加劇，全球多地股市暴跌。美股早盤一度因標準普爾500指數跌幅達7%而暫停交易15分鐘，23年來首度觸發熔斷機制。

美股恢復交易後賣壓依舊沉重，道瓊工業指數終場狂瀉2013.76點，跌幅7.79%，收在23851.02點。標普500指數大跌225.81點，跌幅7.6%，收在2746.56點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫624.94點，跌幅7.29%，收在7950.68點。

道瓊指數史上首度單日暴跌逾2000點，創2008年10月15日崩跌7.87%以來最糟表現。標普500指數11大類股全面收黑，能源股慘跌20%，金融股隨美國長天期公債殖利率再創新低而重挫近11%。

全球金融市場腥風血雨，主要因石油輸出國家組織（OPEC）上週未能與以俄羅斯為首的夥伴達成減產共識，沙烏地阿拉伯隨後放棄支撐油市，閃電宣布多數外銷油品大降價並揚言增產，導致國際油價今天狂跌24%，創1991年波灣戰爭爆發以來最慘單日跌勢。

美國能源股受創慘重，埃克森美孚（Exxon Mobil）與雪佛龍（Chevron）股價分別大跌12.2%、15.4%，西方石油公司（Occidental Petroleum）跌幅更達52%。

銀行業獲利空間因市場利率走低而遭壓縮，加上油價崩盤恐引爆能源公司債務違約潮，金融股走勢一蹶不振。花旗集團（Citigroup）、美國銀行（BofA）與摩根大通（JPMorgan Chase）股價跌幅都超過13.5%。

指標科技股也賣壓沉重。蘋果公司（Apple）股價大跌7.9%，微軟（Microsoft）、臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet跌幅都超過6%。

費城半導體指數大跌8.34%，超微（AMD）與美光科技（Micron Technology）股價跌逾10%，台積電美國存託憑證（ADR）重挫5.9%。

美股早盤觸發熔斷機制時，3大指數都從2月所創歷史高點回檔逾18%。全球金融海嘯爆發後，美股於2009年3月9日觸底，就此開啟史上最長牛市（多頭市場），卻在11週年的今天險些從前波高點拉回20%、跨過熊市（空頭市場）門檻。

武漢肺炎疫情擴散，全球經濟前景備受威脅。美股過去兩週上沖下洗，投資人飽受驚嚇，紛紛拋售股票等高風險資產，搶進美國公債、黃金、日圓等熱門避險標的。

美國長天期公債價格持續上漲，10年期券種殖利率今天一度降至0.318%，30年期券種殖利率也跌破1%關卡，再創歷史新低。與此同時，國際金價飆破每盎司1700美元大關，創2012年12月以來新高。

為支撐經濟，美國聯邦準備理事會（Fed）上週緊急調降基準利率2碼（0.5個百分點），美國總統川普也簽署83億美元抗疫支出法案。紐約聯邦準備銀行今天宣布增加對金融體系挹注資金，以滿足銀行業短期融資需求。

市場人士普遍預期聯準會將進一步救市。芝加哥商品交易所（CME）預測聯準會利率走向的FedWatch數據顯示，聯邦公開市場委員會（FOMC）下週集會時一口氣降息3碼的機率超過70%。（編輯：張佑之）1090310