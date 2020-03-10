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首頁 / 國際

和OPEC減產協議破局 俄油長：合作大門未關上

最新更新：2020/03/10 22:06

（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯能源部長諾瓦克今天表示，俄國對於未來和石油輸出國家組織（OPEC）合作穩定油市，抱持開放的態度。

諾瓦克（Alexander Novak）告訴俄羅斯國家電視台（Rossiya）：「我想要說（合作的）大門沒有闔上。」

他說，沒有和OPEC達成擴大減產協議，「不代表我們未來不能和OPEC及非OPEC國家合作」。

諾瓦克說：「必要時我們有很多工具，其中包括減產或增產。」他還說，可能會達成新協議。

「我們已計畫5月或6月召開下一次會議，以評估市場情況。」

以沙烏地阿拉伯為首的OPEC石油部長提出每日減產150萬桶的建議，但因俄羅斯石油業者憂心市占率下滑，以及無法和美國頁岩油業者競爭，協議破局。

沙烏地阿拉伯8日使出殺手鐧，宣布過去20年來最大油價降幅，以搶奪市占率。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）今天表示，4月1日起將提高原油供應至每日1230萬桶，升高和俄羅斯之間的油價戰爭。

諾瓦克表示，俄國也可以迅速增產。「我們有增產的潛力，我認為短期內，我們可以增產每日20至30萬桶，未來可以增產50萬桶，這是在不遠的將來。」

路透社引述消息人士報導，諾瓦克今天和石油公司開會，討論和OPEC未來合作等事宜。

消息人士說：「我們計畫討論是否重返和OPEC合作。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1090310

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