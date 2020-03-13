祖文特斯隊友染武漢肺炎 C羅隔離中目前無症狀

（中央社里斯本12日綜合外電報導）義甲衛冕軍祖文特斯一名球員日前採檢對武漢肺炎病毒呈陽性反應。葡萄牙地方當局今天表示，同隊球星「C羅」羅納度這幾天都會在馬迪拉地區接受隔離，但他目前未出現症狀。

葡萄牙馬迪拉（Madeira）地方政府衛生事宜負責人拉莫斯（Pedro Ramos）在記者會上說：「羅納度（Cristiano Ronaldo）幾天前離開義大利，他才剛開始接受隔離。羅納度和他的家人目前都沒有出現症狀。」

義大利國家隊及義甲（Serie A）足球勁旅祖文特斯（Juventus）後衛魯加尼（Daniele Rugani）11日經檢測對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應。但祖文特斯表示，魯加尼沒有出現任何症狀。

祖文特斯告訴法新社：「球員、工作人員以及所有（曾與魯加尼）接觸的人都自願接受隔離。羅納度…目前待在馬迪拉，他會待在那裡，直到進一步通知為止。」

羅納度上週前往家鄉馬迪拉探望中風的母親。拉莫斯說：「羅納度前去探望母親，因為衛生服務單位能為羅納度，以及所有曾與他接觸的人，提供一切安全保證。」

葡萄牙衛生當局今天通報，境內武漢肺炎累積確診數達78例。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）1090313