川普歐洲禁令 衛報：又賣弄美國優先主張

（中央社記者戴雅真倫敦13日專電）美國總統川普最近下令30天內禁止來自歐洲的旅客入境，英國「衛報」專欄作家富利德蘭撰文諷刺表示，川普又拿出他的「美國優先」那一套，把武漢肺炎當作一個外來疾病，反而首先重創股市。

富利德蘭（Jonathan Freedland）撰文表示，事實上川普罕見對全國發表電視直播演說，顯示他已經拋棄自我否認，不再認為會有奇蹟讓2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情最快在下個月天氣變暖時好轉。

這一場美國總統通常在戰爭或災難時才會動用的強力武器：在橢圓形辦公室的電視演說，顯示川普終於要面對現實。

富利德蘭表示，川普數星期以來一直在說武漢肺炎不過是感冒或流感，現在終於改口稱是「可怕的感染性疾病」，讓人期待川普顯然已經認知到目前為止的防疫手段沒有奏效，這不是一個可以用尋常手段對抗的疾病。

不過這個期待很快破滅。短短9分鐘之後，川普很快話鋒一轉，他開始說2019冠狀病毒疾病是「外來病毒」，還說「美國很多新的群聚感染都是因為從歐洲來的旅客」。他再一次搬出他的「美國優先」（America First）主張，讓美國與全世界抗衡，暗示美國的清白永遠都有被外來部落污染的危險。

富利德蘭表示，川普過去4年多來在移民議題當中一直慣用這個意象，在防堵疾病時又一次拿出來運用，並不令人意外。

他表示，美國現階段最需要的是廣泛的檢測，目前美國在冠狀病毒的全球檢測榜上敬陪末座，每一百萬人僅有5人受檢（相較南韓3692人）。不過，大規模檢測太費工，不僅因為川普已經關閉歐巴馬時代對於防治全球傳染病最核心的部門，還因為對於「誰是接班人」的主角來說，這些政策太單調乏味了。「川普想要的是可以立刻上新聞頭條和電視的那種」。

富利德蘭指出，川普在2016年競選時喊出要全面禁止穆斯林入境美國，這次則是禁止歐洲26國旅客入境。「再一次，這位中世紀君主下令拉起吊橋，抵禦外來威脅。」

富利德蘭表示，川普當然希望他的決策聽起來果斷、有領導力，「但因為這是川普」，所以他的簡短演說聽起來充斥錯誤與矛盾。舉一個例子：川普宣布歐洲旅客禁令要禁止大西洋上「龐大的貿易與貨物」，讓白宮急匆匆準備聲明，解釋總統說錯了，禁令只針對人、而非貨物。

他諷刺地表示，川普的新政策缺乏邏輯，這個疾病又不是歐洲（或中國）限定，而是全球性問題，且美國境內的確診數正在節節攀升，為何要禁止歐洲人入境？而且又為何獨獨不禁止英國，英國並非沒有確診病例。這有沒有可能是對歐盟的政治報復，川普曾經說歐盟是美國最大的「敵人」，也是給脫歐的英國一個優惠？「還是因為川普在英國（和愛爾蘭）有高爾夫球場？他不想要傷害自家產業？」

富利德蘭表示，無論背後原因是什麼，這套顯然行不通，最清楚的證據來自於川普最理解、也最害怕的輿論，因為他認為這會影響他的競選連任。看看這個早上的新聞標題「川普歐洲禁令震撼投資者，股市崩盤」。（編輯：高照芬）1090313