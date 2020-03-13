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各國武漢肺炎檢測能力
武漢肺炎疫情大爆發，各國力拚防疫，病毒檢測能力成焦點。外媒報導，韓國篩檢率最高，美國則是敬陪末座；日本則須先以電話篩選，而台灣的優勢在於超前部署。然而普篩的準確度與必要性，也成為專家辯論議題。
各國武漢肺炎檢測能力
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各國武漢肺炎檢測能力1/3

檢視各國武漢肺炎病毒檢測能力 日媒：台灣強在超前部署

最新更新：2020/03/13 23:39
武漢肺炎疫情大爆發，各國力拚防疫，病毒檢測能力成焦點。（中央社製圖）
武漢肺炎疫情大爆發，各國力拚防疫，病毒檢測能力成焦點。（中央社製圖）

（中央社東京13日綜合外電報導）武漢肺炎疫情大爆發，各國力拚防疫，病毒檢測能力成焦點。日媒報導，台日韓在執行檢測上各有特色，韓國成立「得來速」，日本則須先以電話篩選，而台灣的優勢在於超前部署。

「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）報導，各國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒檢測率不一，涉及各種因素，包含流行病相關經驗、醫療資源、官僚瓶頸和政府領導等。

截至3月13日上午為止，韓國方面已經檢測了21萬個樣本，並已提高每日檢測能力至1萬5000個樣本。

韓國歷經中東呼吸症候群（MERS）疫情後，累積防疫經驗。2015年，MERS在韓國奪走36條人命，並有186人感染。在這場疫情後，公立醫院外也設立疾病感染檢測中心，並給予醫生要求進行冠狀病毒檢測的權力，檢測中心也可以成立「得來速」，民眾不用下車就可以做檢驗，還可以降低交叉感染的風險。

韓國2月爆發武漢肺炎大型群聚感染疫情，待檢驗人數爆增，當局迅速投入檢驗試劑組開發。圖為3月2日首爾醫務人員對「得來速」車中民眾採集樣本，以檢測2019新型冠狀病毒。（韓聯社提供）
韓國2月爆發武漢肺炎大型群聚感染疫情，待檢驗人數爆增，當局迅速投入檢驗試劑組開發。圖為3月2日首爾醫務人員對「得來速」車中民眾採集樣本，以檢測2019新型冠狀病毒。（韓聯社提供）

但不是每個去「得來速」的人都會檢測，工作人員會依據世界衛生組織（WHO）的標準來評估個案風險，若有做檢測，檢測結果大概需要等待3至4天。

日本方面，每天只能檢測6000個樣本，自2月中旬以來總計檢測了2萬1000個樣本。日本也是採用世衛標準，但對世衛標準的詮釋顯然更加嚴格，並額外多了一套電話篩選的機制。

所謂的電話篩選，就是民眾在檢測前，必須先打電話到厚生勞動省營運的電話服務中心（call center），以此篩選出可能病例，一般篩選原則是相關症狀持續4天以上的人，中心才會考慮對民眾做進一步檢測。

厚生勞動省說，這個電話服務中心可以避免醫療保健系統負擔超載，這是其他國家在抗疫過程中的共同憂慮。

台灣方面，檢測能力為每日3200個樣本，累積已檢測1萬6000多個樣本。

報導提到，台灣去年6月修改傳染病防治法，擴大政府在傳染病爆發時擁有的權力，這有助台灣在武漢肺炎疫情傳出後，迅速展開防疫作戰。

此外，台灣汲取嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗，並於2004年成立衛生福利部疾病管制署，且疾管署早在今年1月20日便成立中央流行疫情指揮中心，投入武漢肺炎防疫工作。

美國史丹佛大學（Stanford University）政策成果暨預防中心主任王智弘說：「台灣很早就察覺危機，因此能為2019年冠狀病毒疾病必要檢測做準備，並隨著時間推移，逐漸擴大檢測能力。」。（譯者：陳家倫、李宛諭/核稿：陳政一）1090313

台灣截至3月13日，在武漢肺炎病毒的檢測能力為每日3200個樣本，累積已檢測1萬6000多個樣本。圖為防疫單位2月8日針對麗星郵輪「寶瓶星號」上128名旅客進行採檢。（中央流行疫情指揮中心提供）
台灣截至3月13日，在武漢肺炎病毒的檢測能力為每日3200個樣本，累積已檢測1萬6000多個樣本。圖為防疫單位2月8日針對麗星郵輪「寶瓶星號」上128名旅客進行採檢。（中央流行疫情指揮中心提供）
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