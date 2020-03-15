抗武漢肺炎疫苗成功在望 德美互爭生產主導權

（中央社柏林14日綜合外電報導­）媒體報導，德國生技公司CureVac正在研發一款對抗武漢肺炎的疫苗，並宣稱數月之內可望研發成功，目前美國與德國爭相要製造這款專利疫苗。

德國世界報（Die Welt）今天報導，美國總統川普正試圖挖角研發疫苗的德國科學家，企圖取得獨家專利在美國生產疫苗。

接近德國政府的一名消息人士告訴世界報，雖然柏林方面據信也在向CureVac報價，但疫苗將「僅為美國所有」。

CureVac於2000年成立，總部位於德國圖林根邦（Thuringia），在法蘭克福與美國波士頓也有據點。

CureVac專精疫苗研究，目前正與德國衛生部相關單位保羅艾立克研究所（Paul-Ehrlich Institute）合作。

衛生部一位發言人告訴世界報，武漢肺炎肆虐德國與歐洲，對於抗武漢肺炎疫苗及活性物質的發展，德政府很感興趣。

他並說，德國政府目前正與CureVac「深入」討論中。

CureVac官網指出，公司執行長梅尼契拉（Daniel Menichella）於本月2日受邀前往白宮，與美國總統川普、副總統彭斯（Mike Pence）以及多家研究抗疫的藥廠代表見面。

官網中指出，梅尼契拉在華府之行結束後表示：「我們非常有信心，未來數月內我們可以研發成功一支有效的候選疫苗。」（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）1090315