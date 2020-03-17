巴西衛生部全力防疫 總統卻與示威群眾握手寒暄

（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在巴西蔓延，衛生部祭出多項防疫措施，全力遏制病毒傳播，總統波索納洛卻與示威民眾握手寒暄，沒有以身作則，引發爭議。

巴西衛生部今天更新報告指出，目前全國有234起2019年冠狀病毒疾病確診病例，其中152起在聖保羅州，患者平均年齡40歲。

根據報告，巴西有26起社區感染病例，占所有確診病例的12%，聖保羅13起，里約熱內盧8起，巴西利亞聯邦特區5起。54%的確診病例為境外感染，34%境內感染。另外有2064起疑似病例。

巴西衛生部為遏制2019年冠狀病毒疾病傳播，宣布採取一系列防疫措施，包括減少老年人和慢性病患的社會接觸；取消超過100人封閉場所的活動或進行閉門（無觀眾）活動；學校提前放長假或無限期停課。另外，加護病房病床使用率達80%，將強制民眾隔離檢疫。

儘管如此，昨天仍有許多波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者在首都巴西利亞和聖保羅等多個城市集會，支持波索納洛政府、抗議立法和司法機關。

曾與確診患者有過接觸的波索納洛，甚至無視衛生部的建議，近距離接觸巴西利亞的示威民眾，並與他們握手寒暄。

3月初，波索納洛率團訪問美國，回國後迄今，隨行人員中已有13人確診感染武漢肺炎。雖然波索納洛的病毒檢測呈陰性反應，衛生部仍建議他自主隔離幾天後再次接受病毒檢測。

波索納洛的行為在巴西引起爭議，被指「不負責任」、「沒做好榜樣」。今天波索納洛接受媒體訪問說，與支持者握手是他的權利，就算因此感染冠狀病毒也是他的責任，與旁人無關。

波索納洛還重複他在美國邁阿密出席活動時致詞所言：「新型冠狀病毒疾病是媒體過度渲染和狂想。」同時批評聖保羅等市政府建議民眾採取社會隔離和暫停大量群眾聚集活動等措施。

波索納洛說：「風險當然有，但大家未免太過歇斯底里；政府不應該禁止這、禁止那；就算有錯，如果民眾想上街，就應該尊重他們的意願，這才是民主。」

衛生部預測，2019年冠狀病毒疾病疫情至少會在巴西持續4、5個月，如果不確實執行防疫措施，巴西的確診病例可能每三天增加一倍。（編輯：王永志）1090317