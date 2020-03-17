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防武漢肺炎境外移入 韓國19日起全面入境管制

最新更新：2020/03/17 11:45

（中央社首爾17日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球延燒，為防止境外移入案例增加，韓國政府今天宣布19日起將特別入境程序適用範圍擴大至所有入境旅客，這項新措施也擴及從海外入境的韓國民眾。

韓聯社報導，韓國中央災難安全對策本部今天宣布，19日將特別入境程序擴大適用至所有入境者，也就是說，入境韓國旅客無論國籍都要接受體溫檢查，並提交特別檢疫申報單。

韓國保健福祉部次長兼中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立表示：「考量COVID-19已在全世界大流行，以及近期入境的人有疑似症狀及確診人數都出現增加趨勢，因此決定19日凌晨零時起，將擴大對所有本國或外國籍入境韓國的人，實施特別入境程序。」

特別入境程序包括一對一量測體溫，確認是否有咳嗽、咳痰、喉嚨痛等武漢肺炎疑似症狀，並提交特別檢疫申報單及在韓國境內可通話的電話號碼與居留地址，並下載自我診斷手機APP以通報健康狀況。

金剛立表示，所有入境旅客名單都會通報各地方政府，嚴加管控旅客在入境2週內是否出現疑似症狀，若連續兩天回報有疑似症狀，衛生當局協助判斷是否須篩檢。

金剛立指出，近3到4天內從海外返國國民中有6例確診，阻絕境外移入案例的必要性顯著提升，也包括歐洲、美國、亞洲地區都出現確診數激增狀況，當局判斷必須對所有入境者實施特別程序。韓國已有44例境外移入案例，其中16例來自歐洲、14例來自中國，其他14例則來自中國以外的亞洲國家。

根據統計，16日共有1萬3350人入境韓國，其中2130人為目前特別入境程序適用對象。19日起擴大對所有入境旅客實施後，預計每天將有1萬3000人適用。（譯者：廖禹揚/核稿：陳惠珍）1090317

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