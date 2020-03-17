新加坡超市防囤貨潮 限購雞蛋蔬菜家禽肉類

（中央社記者黃自強新加坡17日專電）馬來西亞因應武漢肺炎疫情宣布鎖國，鄰國新加坡的超市昨天深夜出現搶購人潮，新加坡職總平價超市今天推出新的限購措施，限制購買雞蛋、蔬菜與新鮮家禽肉類數量。

職總平價超市指出，每名顧客只能購買最多30顆雞蛋、總金額新幣30元（約新台幣640元）蔬菜與同樣是新幣30元的新鮮家禽肉類。

馬來西亞首相慕尤丁昨晚透過電視直播，頒布幾項緊急措施，包括從18日起至31日鎖國自保，禁止所有國人出國，也禁止所有外國人入境。

新加坡鄰近馬來西亞，大批生鮮蔬果均從馬來西亞南部的新山載運到新加坡。馬來西亞的鎖國自保禁令，讓不少新加坡人昨天深夜趕赴24小時營業超市囤貨備用。

新加坡貿工部長陳振聲透過臉書發文，說明新加坡並沒有面臨物資短缺困境，過去兩個月來已增加食品與民生必需品庫存，不會有食物耗盡風險。

職總平價超市指出，馬來西亞只是新加坡食品供應國來源之一，並非唯一供應來源，呼籲民眾保持冷靜與理智，切勿過度囤積，否則會製造更多問題。

職總平價超市除從今天起推出新的限制措施，防止民眾過度囤積物資外，並持續執行原有限購紙質用品（衛生紙、面紙與廚房紙巾）、白米與速食麵或義大利麵措施。

新加坡今年2月7日調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級到橘色警示，一度引發民眾預期心理效應，競相到超市搶購衛生紙、速食麵等民生物品，總理李顯龍隨即出面喊話，說明新加坡有足夠的柴米油鹽、速食麵與罐裝食品，防止出現信心危機。

新加坡職總平價合作社已成立47年，是新加坡最大的連鎖超市，有146家分店，包括職總平價超市、平價Finest精品超市（FairPrice Finest）與平價Xtra霸級市場（FairPrice Xtra）等連鎖店。

另外，根據新加坡衛生部公告，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診目前累計達243例，其中，109人已康復出院。新加坡也出現新感染群，這個感染群與武吉知馬新加坡教會有關。（編輯：陳永昌）1090317