印度軍方現首例確診 準軍事部隊進入備戰狀態

（中央社記者康世人新德里18日專電）印度官方統計，截至今晚6時累計武漢肺炎確診病例達134例，其中印度軍方及西孟加拉省均出現首例確診病例，印度軍方甚至要求準軍事部隊進入「備戰狀態」。

印度衛生與家庭福利部的統計顯示，印度迄今累計2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例達134例，其中有3人死亡，14人已經痊癒。

新德里電視台（NDTV）報導，印度拉達克偵察部隊（Ladakh Scouts）1名34歲士兵被確診感染武漢肺炎，成為印度軍方首宗武漢肺炎病例，位於列城（Leh）的拉達克偵查部隊中心，因為這名士兵確診而完全被封鎖。

中央政府已要求所有準軍事部隊，進入「備戰狀態」，以因應疫情。

印度派駐在全國至少有100萬名準軍事部隊人員，這些人員均隸屬內政部，相當於武裝警察。當局已要求所有準軍事部隊人員避免握手等身體接觸，且勤洗手，遵循各種防疫個人衛生準則。

此外，新德里電視台還報導，孟加拉省一名行政服務（ISA）高官的18歲兒子兩天前從英國返回西孟加拉，卻未按照政府要求自我隔離檢疫，還到購物中心逛街，17日赴醫院檢查治療，結果成為西孟加拉省首宗武漢肺炎確診病例。

西孟加拉省長班納吉（Mamata Banerjee）批評這名高官之子說，不能因為自稱是VIP（貴賓），便可以從國外回來避開武漢肺炎檢測直接去購物中心，讓500人受到影響。

印度從2日起每天都有新增武漢肺炎確診病例，處於居家局部傳染的第二階段，未來是否演變為社區傳播的第三階段，將視印度政府目前的禁止外國人入境、關閉學校與公共場所等防疫措施有無作用。

但許多醫療專家認為，印度政府訂下過於嚴格的病毒檢測標準，讓醫療人員無法擴大檢測而立即掌握可疑病例是否已遭感染，也因而失去掌握傳染趨勢的機會，將影響防疫成效。（編輯:韋樞）1090318