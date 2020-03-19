NBA奧克拉荷馬雷霆病毒採檢 球員職員皆陰性

（中央社奧克拉荷馬市18日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆隊今天表示，旗下球員及工作人員接受2019冠狀病毒疾病採檢後，結果全數呈陰性。

猶他爵士隊法籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在3月11日得知自己的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）採檢結果呈陽性，當天爵士原定與雷霆在雷霆主場切薩皮克能源體育場（Chesapeake Energy Arena）交手。

路透社報導，戈貝爾當天不在切薩皮克能源體育場，也未接觸雷霆隊的球員和工作人員。

當天賽事取消後，雷霆隊諮詢衛生官員，認為球隊可能有暴露在病毒中的風險，因此進行採檢。

繼戈貝爾之後，入選NBA明星賽（NBA All-Star）的爵士一哥密契爾（Donovan Mitchell）12日也確診。密契爾11日曾現身球場，與隊友、雷霆隊球員及場邊人互動。

雷霆隊表示，球隊關注全隊的健康及安全，「認知到奧克拉荷馬州醫療系統的壓力，雷霆隊並未使用本州資源，而是選擇另一條採檢管道」。

此外，底特律活塞隊前鋒伍德（Christian Wood）及4名布魯克林籃網隊球員採檢結果也呈陽性，其中僅公布一人身分，即受傷的球星杜蘭特（Kevin Durant）。

根據美國有線電視新聞網（CNN）消息，籃網今天表示，由於數名球員及工作人員出現症狀，正盡快進行採檢。採檢是透過私人企業執行，由受檢人員自掏腰包，「因為我們不希望影響到美國疾病管制暨預防中心（CDC）的公共資源」。

目前已有7名NBA球員的2019冠狀病毒疾病採檢結果呈陽性。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1090319